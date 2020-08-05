Tosuncuk’un bir foyası daha ortaya çıktı!

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlikbank adı altında kurulan bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığında ise şoke edici gerçekler ortaya çıkmıştı.

PARA AKLAMAK İÇİN ŞİRKET KURMUŞ

Mehmet Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un Aydın'la aralarındaki danışmanlık hizmeti için 2 milyonluk bir şirket kurduğu tespit edildi. Emur'un arandığı dönemde Çiftlik Bank'tan elde edilen parayı aklamak için önce paraların bu şirkete gönderildiği, ardından şirketi üçüncü bir şahsa devredip paraları çeşitli gerekçelerle havale edip ardından şirketin sermayesini düşürmek için ilanlar verdiği ortaya çıktı.

Bu sırada etkin pişman olup, Aydın'ın tüm kirli işlerini ifşa eden Cumhur Yurdakul, Suat Fehmi Emur'un da Tosuncuk'u dolandırdığını anlattı. Yurdakul ifadesinde "Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi" dedi.

AVUKATLA TEHDİT ETTİRDİ

İfadesi ardından Cumhur Yurdakul'un cezaevinde olduğu bir anda iddiaya göre Fehmi Suat Emur'un avukatı Eylem Tabur, Yurdakul'u ziyaret etmek istedi. Tabur, Yurdakul'la yaptığı görüşmede müvekkili Suat Fehmi Emur hakkındaki ifadesinden dönmesi gerektiğini söyleyerek, eşinin ve ailesinin isimlerinin ve adres bilgilerinin yazılı olduğu bir kağıt gösterdi.

Korkuya kapılan Yurdakul, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak 14 Ağustos 2018 günü cezaevinde Suat Fehmi Emur'un avukatlarının kendisiyle görüşe geldiğini, kendi avukatı geldi diye çıktığını, kadın bir avukat olduğunu, Suat Fehmi Emur ile ilgili ifadesini değiştirmesini, beyanlarından vazgeçmesini ısrarla edip, tehdit ettiğini ileri sürdü.

AVUKATA İDDİANAME

Cumhur'un iddiaları sonrası avukat Eylem T. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Eylem T.'nin çiftlik bank sahibi Mehmet Aydın'ın sağ kolu olan Fehmi Suat Emur'un sahibi olduğu SE grup isimli şirketin avukatlığını da yürüttüğü ortaya çıktı. İstanbul barosuna kayıtlı olduğu tespit edilen avukat T. ise suçlamaları kabul etmedi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Cumhur Yurdakul'u ziyarete gittiği cezaevi kayıtlarından tespit edilen Tabur'un bu ziyarette Cumhur'a beyanını değiştirmesi için baskı yapmaya çalışarak görevini kötüye kullandığı iddia edildi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda avukat hakkında 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanması talebiyle iddianame düzenledi. İddianamede, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.