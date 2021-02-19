Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında, neden vefat etti? İşte Toygun Ateş biyografisi

Ses sanatçısı Onur Akay sinema ve dizi oyuncusu Toygun Ateş'in film çekimleri sırasında koronavirüse yakalandığını ve entübe edildiğini açıklamıştı. Toygun Ateş'ten kötü haber geldi.

TOYGUN ATEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’da çekimleri devam eden bir filmde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta sanatçı hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş, geçtiğimiz gün kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilirken, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

ENTÜBE ETMEK NE DEMEK?

Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemi.

Acil durumlarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir. Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

TOYGUN ATEŞ DİZİLERİ

Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

İçerde (Kareaçık, 2016)

Sevda Kuşun Kanadında (Arif’in Dedesi, 2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

Şeref Meselesi (Basri, 2014)

Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

Fatmagül'ün Suçu Ne? (Emin, 2010-2011)

Papatyam (Nuri, 2011)

Aşk-ı Memnu (Gemi Kaptanı, 2009)

Perihan Abla (1986)