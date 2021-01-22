MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı
ABONE OL
22.01.2021 - 23:51 | | AA

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Ali A'nın kullandığı 06 DM 4930 plakalı otomobil, Trabzon-Maçka kara yolundaki tünel mevkisinde karşı yönden gelen Adem U'nun yönetimindeki 61 PB 054 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçların büyük hasar aldığı kazada, 61 plakalı otomobilde bulunan Yunus Emre U, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Trabzonda feci kaza 1 ölü, 5 yaralı


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet