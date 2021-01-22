Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Ali A'nın kullandığı 06 DM 4930 plakalı otomobil, Trabzon-Maçka kara yolundaki tünel mevkisinde karşı yönden gelen Adem U'nun yönetimindeki 61 PB 054 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçların büyük hasar aldığı kazada, 61 plakalı otomobilde bulunan Yunus Emre U, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.