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24.12.2020 - 09:41 | | İHA

Trabzon’da ilginç HES kodu sorgulaması!

Trabzon’un en işlek caddesine yaya olarak giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorgulanırken, minibüsten veya özel aracından inerek caddede gezen vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılmıyor.

Trabzon’da ilginç HES kodu sorgulaması!

Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği Korona virüsle mücadele kapsamında şehrin en işlek yerlerine HES kodu uygulaması getirildi. Kahramanmaraş Caddesi, Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi’nin girişlerine barikat kuran polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol ederek girişlere izin veriyor. ' Hayat Eve Sığar' uygulamasından vatandaşların HES Kodu'nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişleri izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanların girişine izin vermiyor.

Araç trafiği ile minibüs hatlarının yoğun olduğu ve HES kodu uygulamasının getirildiği yerlerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesi’nde minibüsten veya özel aracından inen vatandaşlar HES sorgulaması göstermeden şehrin en işlek caddelerine giriş yapabiliyor. Hergün binlerce aracın giriş yaptığı Kahramanmaraş Caddesi’nde yaşanan ilginç HES sorgulamasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

Kahramanmaraş Caddesi’ne polis ekiplerine HES kodunu göstererek giriş yapan Kemal Sarıalioğlu, HES uygulamasının çok iyi olduğunu belirterek, “Aramızda temaslı olanları varsa onları engellemek için güzel bir uygulama. Ancak dolmuştan istediği sokağa giriyor” derken, Erzurum’dan Trabzon’a gezmeye gelen Mahşuk Toprak ise “Minibüsten inenlere bakılması lazım. Ne olursa orada oluyor” ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Münevver Kara da “Bizim için güzel bir uygulama. Minibüsten inerek HES kodu göstermeyenler oluyor öyle olmaz. Çok sakıncalı” diye konuştu.

“ARABAMI OTOPARKA ÇEKTİM, KİMSE HES KODU SORMADI”

Otomobilini otoparka geçerek Kahramanmaraş Caddesi’ne gelen Nurettin Öztürk, HES kodu uygulamasındaki garipliğe dikkat çekerek “Arabayla içeriye girdim. Aracımı otoparka çektim, dışarıya çıktım. Yürüyorum benden HES kodu sorgulayan olmadı” şeklinde konuştu.

Gürsel Murat ise virüsün her geçen gün arttığını belirterek “Bizim insanlarımız kurallara riayet etmiyor. Bu hastalık her geçen gün artıyor. Biz kurallara uyarsak gün geçtikçe azalmaya devam edecek. Minibüsten inenleri de kontrol etmeleri gerekiyor. Dolmuş duraklarının yanında durarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bizlerin duyarlı olması için bu uygulamalar yapılıyor” dedi.

 

 

 

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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