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03.02.2020 - 00:00 | | İHA

Trabzon'da 'koronavirüs' alarmı! Hemen hastaneye getirildi

Trabzon'da ihbar üzerine polis tarafından durdurulan otomobildeki Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekiplerce hastaneye getirildi. Yapılan kontrollerde, koronavirüs'e rastlanılmadı.

Trabzon'da 'koronavirüs' alarmı! Hemen hastaneye getirildi

Trabzon'da, yabancı uyruklu bir kişinin ağzında maskeyle otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, Çinin Vuhan kentinden yayılan koronavirüs şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu otomobili akşam saatlerinde Tanjant mevkisinde durdurup, İl Sağlık Müdürlüğünden de uzman ekip istedi.

Van'dan otomobiliyle kente geldiği öğrenilen Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekipler tarafından ambulansla hastaneye getirildi. Gerekli önlemlerin alındığı hastanede Çinli turiste yapılan kontrollerde, herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Çinli turist, daha sonra hastaneden ayrıldı.

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