Trabzon'da 'maske' denetimi

TrabzonÂ HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla il genelinde tÃ¼m cadde, sokak ve benzeri araÃ§ ve yaya trafiÄŸine aÃ§Ä±k alanlarda maske takma zorunluluÄŸu getirildi. Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±ndakiÂ zorunlu maske kararÄ±naÂ Ã§oÄŸu kiÅŸinin uyduÄŸu gÃ¶zlendi. Maske takmayanlara yÃ¶nelikÂ polis de denetimlerini artÄ±rdÄ±.

Ekipler, uygulamanÄ±n hayata geÃ§mesinin ardÄ±ndan kentin iÅŸlek cadde ve sokaklarÄ±nda maske ve sosyal mesafe denetimlerine baÅŸladÄ±. Polisler, maske kullanmayan ve maskesini doÄŸruÂ takmayanlarÄ± uyardÄ±. KararaÂ uymayanlara ise 900 TL para cezasÄ± kesildi.Â



Kent merkezindeki KunduracÄ±lar, Sanat SokaÄŸÄ± gibi iÅŸlek cadde ve noktalardan geÃ§enlerin bÃ¼yÃ¼k oranda maske taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BazÄ± kiÅŸilerinÂ de corona virÃ¼sÂ salgÄ±nÄ± tehlikesine raÄŸmen maskesini Ã§Ä±kararak, cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±, maskesini Ã§enesinin altÄ±na Ã§ektiÄŸi veya hiÃ§ maske kullanmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.Â



'BURUNLAR MASKELERE SIÄžMIYOR'



Maske takma zorunluluÄŸunu 'gÃ¼zel karar' olarak deÄŸerlendirenÂ Sevcan Uzunali, ara sokaklarda sosyal mesafeye dikkat edilmediÄŸini belirtti. Sokaklarda az sayÄ±da da olsa maske takmayanlar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Uzunali, TrabzonlularÄ±n maske takmama gerekÃ§esini espri yaparak, "Karadenizli olduÄŸumuz iÃ§in insanlarÄ±n burunlarÄ± sÄ±ÄŸmÄ±yor maskelere. O yÃ¼zden aÃ§Ä±k olabiliyor. Bu doÄŸru deÄŸil. Tamamen kapatmalarÄ± gerekiyor" diye aÃ§Ä±kladÄ±.Â



Taha Turhan ise "BazÄ±larÄ± burnunu kapatmÄ±yor, bazÄ±larÄ± boÄŸazÄ±na takÄ±yor. Para cezasÄ± kimini korkutuyor kimini korkutmuyor. Bence daha bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Yoksa virÃ¼s bitecek gibi durmuyor" dedi.Â