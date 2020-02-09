Trabzon'dan sonra şimdi de Rize için çığ uyarısı!

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere verildi;

İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının buzlanmaya neden olabileceği, yüksek kesimlerde ve dik eğime sahip alanlarda ise çığ riski oluşturabileceği değerlendirilmektedir.



Vatandaşlarımızın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini önemle rica ederiz.

RİZE VALİLİĞİ'NDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, Rize için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Kentin yüksek kesimlerinde, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, çığ tehlikesi 14 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemeleri istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, zorunlu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."