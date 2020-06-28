MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trafik ışıklarda araç durunca dans etmeye başladı!
ABONE OL
28.06.2020 - 17:42 | | İHA

Trafik ışıklarda araç durunca dans etmeye başladı!

Antalya’da trafikte kırmızı ışıklarda duran araçtan inen genç bir kadın, yeşil ışık yanıncaya kadar müzik eşliğinde dans etti. Genç kadına araçtan bir erkek daha eşlik ederken, diğer sürücüleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte kırmızı ışıkta otomobilden inen genç kadın, bir anda müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Kıvrak danslarıyla diğer sürücülerin de dikkatini çeken kadına, araçtan inen bir erkek de eşlik etti. Yeşil ışık yanıncaya kadar dansa devam eden ikili, ardından araçlarına binerek yollarına devam etti.

Diğer sürücüleri şaşırtan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

 

Yıllık 600 Bin TL kar elde diyorSivas’ta köyüne kurduğu büyük baş hayvan çiftliğinde yıllık 600 Bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Önce kardeşler sonra aileler! Birbirlerine girdiler

Önce kardeşler sonra aileler! Birbirlerine girdiler

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Son dakika... Biri gri listede yer alan 3 terörist teslim oldu

Son dakika... Biri gri listede yer alan 3 terörist teslim oldu

Sıradaki Haber