Trafikte korkunç tablo ortaya çıktı: 123 çocuk şoför hayatını kaybetti!

TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu’nda 0-17 yaş arasındaki çocukların araba kullanırken ölümüne ilişkin istatistikler ortaya çıktı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Sait Özsoy, ilk kez kamuoyuna yansıyacak olan resmi verilere göre, 2018’de 123 çocuğun direksiyon başında yaşamını yitirdiğini, 8 bin 773 çocuğun yaralandığını açıkladı. Doç. Özsoy’un komisyona sunduğu, “Çocuk Ölümleri” raporu ve değerlendirmeleri şöyle:



23 MİLYON ÇOCUK VAR: 2019’da Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi. Bunun 19 milyon 212 bin 345’i 0-14 yaş aralığında. 0-17 yaş arası çocuk nüfus oranı yüzde 28, yani 22 milyon 920 bin 422 çocuk. Bunlarda 6,4 milyonu 0-4 yaş, 6,3 milyonu 5-9 yaş, 6,3 milyonu 10-14 yaş ve 3,7 milyonu ise, 5-17 yaş arasında. 0-17 yaş çocuk ölümleri nedenleri; solunum, dolaşım endorkin, sinir sistemi hastalıkları neoplazmalar ve benzeri hastalıklar. Bu hastalıklardan 8 bin 254’ü erkek olmak üzere toplam 14 bin 884 çocuk yaşamını yitirdi. Dış nedenlerle yaralanma ve zehirlenmeler ise 0-17 yaş erkek bin 313, 0-17 yaş kadın 627. Çocuk intihar hızı ise 1,7 oranında.



DİREKSİYON BAŞINDA: Trafik kazalarında çocuklara ilişkin kamuoyuna yansıyan verilere göre; 0-9 yaş arası 6 çocuk, 10-14 yaş arası 21 çocuk, 15-17 yaş arası 96 çocuk olmak üzere direksiyon başında ölen çocuk sayısı toplam 123. Sürücü koltuğunda geçirdiği trafik kazasında yaralanan çocukların toplam sayısı 9 bin 173. Yaralananların yaş dağılımı; 0-9 yaş arası erkek çocuk 607, kız 67, 10-14 yaş arası erkek 2 bin 266 erkek, 139 kız, 15-17 yaş arası erkek 5 bin 544, kız 150 olarak gerçekleşti.



YOLCU VE YAYA ÇOCUK: 0-17 yaş arasında 328’i ölü olmak üzere toplam 35 bin 727 çocuk, “yolcu” koltuğunda yaralandı. 0-17 yaş arasında çocuktan 214’ü ölü olmak üzere 11 bin 653 çocuk, “yaya” olarak trafik kazısına karıştı. Toplamda; 0-17 yaş arası 665 çocuk, “sürücü, yolcu ve yaya” olarak trafikte yaşamını yitirdi. 55 bin 611 çocuk ise, yaralandı.



DUYGUSAL İSTİSMAR: Çocuk istismarında en çok karşılaştığımız vakalar fiziksel istismarlar. Çünkü bulması kolay, vücudunda bir iz olma ihtimali yüksek. Ancak duygusal istismar ve ihmal aslında en yüksek oranlara sahip. Bunları bulmak için o kişinin erişkin olup, psikiyatrik bozukluğa ulaşıp, bunlara bağlı farklı suçlara karışıp geçmişe dönük öyküsünü dinlediğimizde bu kişilerin çocukken duygusal olarak istismar edilen kişiler olduğu ortaya çıkabiliyor.