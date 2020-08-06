Trakya'da sÄ±kÄ± corona virÃ¼s denetimleri

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun TÃ¼rkiye genelinde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini duyurduÄŸu koronavirÃ¼s denetimleri kapsamÄ±nda, Trakya bÃ¶lgesinin valilikleri eÅŸ zamanlÄ± olarak denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi. Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'dakiÂ denetimler kapsamÄ±nda pazar, iÅŸ yerleri, market, toplu taÅŸÄ±ma ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kurallarÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.



EDÄ°RNE'DE SIKI DENETÄ°M



Edirne'de gerÃ§ekleÅŸtirilen denetlemelere katÄ±lan Vali Ekrem Canalp, kentin en yoÄŸun kalabalÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu bÃ¶lge SaraÃ§lar Caddesi'nde iÅŸ yerlerini gezdi, vatandaÅŸla sohbet etti. Canalp, sÄ±k sÄ±k sosyal mesafe ve maske konusunda hem iÅŸ yeri sahiplerini hem de vatandaÅŸÄ± uyardÄ±. Denetimlerdeki amacÄ±n ceza yazmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kurallara uyma bilincini aÅŸÄ±lamak olduÄŸunu sÃ¶yleyen Canalp, "BugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda bir denetim seferberliÄŸi var. Bu denetimlerdeki amacÄ±mÄ±z asla esnafÄ±mÄ±za ceza yazmak deÄŸildir. Bizim, bir bÃ¼tÃ¼n olarak bÃ¼tÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu denetimdeki temel amacÄ±mÄ±z bir anlayÄ±ÅŸÄ±, felsefeyi yaymaktÄ±r. Bu da kurallara uyma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ geliÅŸtirebilmektir. Yani, Ã§ok basit bir ÅŸekilde ifade etmiÅŸ olduÄŸumuz bir sloganÄ±mÄ±z var; 'temizliÄŸe dikkat edeceÄŸiz, maske takmaya dikkat edeceÄŸiz ve aynÄ± zamanda el hijyenine dikkat edeceÄŸiz.' BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± Ã§ok basit bir ÅŸekilde uygulamaya koyabildiÄŸimiz zaman baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ± alabileceÄŸimizden hiÃ§ ÅŸÃ¼phemiz yoktur" dedi.



Pandemi ile mÃ¼cadelenin sÃ¼reklilik arz eden bir konu olduÄŸuna da dikkat Ã§eken Vali Canalp, "Pandemi ile mÃ¼cadele, sÃ¼reklilik arz eden bir konudur. Burada belli bir dÃ¶nemle, ayla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil, pandemi bitene kadar denetimlere sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya sarÄ±lmaya devam edeceÄŸiz. Bu ÅŸekilde devam edeceÄŸiz ki Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemleri de geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi aynÄ± baÅŸarÄ±yla devam ettirebilelim" diye konuÅŸtu.



TEKÄ°RDAÄž'DA 140 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K EKÄ°PLE DENETÄ°M



Denetimler kapsamÄ±nda TekirdaÄŸÂ merkezinde de Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, zabÄ±ta, saÄŸlÄ±k,Â Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan 140 kiÅŸilik ekip, sorumluluk sahasÄ± noktalarÄ±nda kontrollerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ekipler, vatandaÅŸÄ±n gÃ¼venli seyahat edebilmeleri ve koronavirÃ¼s Ã¶nlemlerine iliÅŸkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafeÂ ve maske kullanÄ±mÄ± zorunluluÄŸuna uyulup uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetledi.



ÅžEHÄ°R Ä°Ã‡Ä° VE OTOGARDA DENETÄ°M



Polis ekiplerince kent meydanÄ±ndaÂ taksilerde yapÄ±lan denetimde sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ve yolculardan sosyal mesafenin korunmasÄ±, maske kullanÄ±lmasÄ± ve hijyen kurallarÄ±na uygun hareket edilmesi istendi. Ekipler, ellerindeki Ã§izelgeye kurala uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§ bilgilerini girerek uygulama merkezine bildirdi. TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve SÃ¼leymanpaÅŸaÂ Belediyesi zabÄ±ta ekipleri de otogar ve AVM'lerde denetimler gerÃ§ekleÅŸtirdi. ZabÄ±ta ekipleri otogarda yolcu otobÃ¼sleri ve ÅŸehir iÃ§i otobÃ¼slerde yolcularÄ±n maske takÄ±p takmadÄ±klarÄ±, sosyal mesafeye uyup uymadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol etti.



KÄ±rklareli il merkezinde de valilik ve belediye tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen ekipler, kalabalÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu yerlerde iÅŸ yeri sahipleri ve vatandaÅŸaÂ maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarÄ±da bulunarak denetimÂ gerÃ§ekleÅŸtirdi.