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24.07.2020 - 13:26 | | DHA

Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü

Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı için yoğunluğun artması nedeniyle tramvay seferleri kısmi olarak durduruldu. Binlerce kişi de tramvay hattından Ayasofya Camii'ne yürüdü.

Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Günün ilk saatlerinden itibaren Ayasofya Camii önüne akın edenler yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk daha da artmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tramvay seferlerini kısmi olarak durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.

Tramvay seferlerinin kısmi olarak kapatılması da Ayasofya Camii'ne gitmek isteyenlere engel olmadı. Aksaray'dan binlerce kişi tramvay hattından Ayasofya Camii'ne yürüyerek gitmek istedi. Tramvay hattından yürüyerek Ayasofya Camii'ne gitmek isteyen Ercan Gönültaş, "Tramvaylar çalışmıyor ondan dolayı yürüyerek geldik. Gerçekten mahşeri bir gün var burada. 86 yıldan beri Ayasofya'nın açılmasını isteyen Türk halkı ve Müslüman devletler bu güzel günü bekliyorlardı." dedi.

 

 

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne giriş yaptı86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.03 sıralarında Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası toplu halde tilavet secdesi yapıldı.
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