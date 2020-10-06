Tramvaya binmek istedi, ortalık karıştı!

Samsun İlkadım ilçesi raylı sistem Cumhuriyet Meydanı İstasyonu yanında bulunan SAMKART bilet alma noktasında görevlilerin HES kodu kontrolü sırasında D.P. isimli kadının HES kodu 'riskli' çıktı. Görevlilerin emniyet güçlerini araması sonucunda olay yerine polisler geldi. Tutanak tutan ve kadını fiziksel mesafeli şekilde bekleten polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ambulansı kadını alarak Samsun’da pozitif veya temaslı kişilerin karantinada tutulduğu Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na götürdü.

Daha sonra alınan bilgilere göre vatandaşın temaslı olarak 14 gün boyunca evde karantinada kaldığı, Münevver Ayaşlı Yurdu'nda kalmasına gerek olmadığı belirlendi.