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11.10.2020 - 10:40 | | DHA

Trans birey, evindeki masaj masasının yanında ölü bulundu!

Antalya’da yalnız yaşayan trans birey Halil Bertaç Aynacı (42), evindeki masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu.

Trans birey, evindeki masaj masasının yanında ölü bulundu!

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıl önce 5 katlı binanın giriş katına taşınan trans birey Halil Bertaç Aynacı, yalnız yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde Aynacı'nın ev kapısını açık gören komşuları, unuttuğunu düşünerek durumdan şüphelenmedi. Ancak akşam saatlerinde kapının aynı şekilde açık olması üzerine bir komşusu Aynacı'ya seslendi. Bir karşılık gelmemesi üzerine komşular eve girdi.

'KILA RASTLANDI'

Aynacı'nın salonda bulunan masaj masasının yanında çıplak ve hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aynacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Aynacı'nın vücudunda darp izine rastlamazken, el tırnaklarının iç kısımlarında kıl olduğunu belirledi.

'ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ'

Aynacı'nın ölüm haberini alan arkadaşı evinin önüne gelerek gözyaşı döktü. Aynacı'nın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

Sevindiren haber geldi! Yerli otoda kullanılacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye'de ilk defa yapılacağını belirterek "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. İki üç yıl içinde üretim Kırka tesisi için yaklaşık 500 tona çıkacak." dedi.
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