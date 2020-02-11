Tripofobi nedir, ne demektir? Tripofobi (Delik fobisi) nasıl geçer?

Delik fobisi dünyada binlerce insanın yaşadığı bir korku. Peki tam olarak nasıl bir korku delik fobisi yani tripofobi? İşte delik fobisi (tripofobi) hakkında bilmeniz gerekenler... Delik fobisi (Tripofobi) nedir? Delik fobisi nasıl geçer?



Tripofobi yani delik fobisi son dönemde ortaya çıkan ve birçok kişinin yaşadığı bir fobidir. Her ne kadar bazı psikiyatri dernekleri tarafından tam olarak bir fobi olarak kabul edilmese dahi dünya üzerinde sosyal medya üzerinden birçok kişi içinde delik bulunan fotoğraflardan duydukları korkuyu ve rahatsızlığı paylaşıyorlar. Tripofobiden rahatsız olan kişiler arı kovanı gibi minik delikleri gördüklerinde kaşıntı ve korku hissettiklerini paylaşyıorlar.

UZMANLAR NE DİYOR?



Peki uzmanlar ne diyor? Özellikle Avrupalı bilim insanları, delikli objelere bakmaktan kaçınmanın evrimsel temelli bir fobi olduğu konusunda hemfikir. Yapılan deneylere göre karınca yuvalarından gözeneklere ve arı kovanlarına birçok delikli şeyden ötürü büyük tepkiler verilebiliyor. Bu nedenden ötürü tripofobi için birçok kişi psikolojik fobi sınıfına dahil edilmesini savunuyor.

TEDAVİSİ VAR MI?



Tripofobinin tedavisi hakkında henüz net bir yöntem yok. Fobi olarak görülmesi bile tartışmalıyken bir tedavi süreci de elbette net olarak belli değil. Uzmanlar, delik fobisi yaşayanların muhakkak bir doktora başvurması gerektiği konusunda görüş bildiriyor. Çeşitli psikoterapilerin fobiler üzerindeki olumlu etkisinden ötürü tripofobide de bir yol kat edileceği görüşünü paylaşıyorlar.