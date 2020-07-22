Truva Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Truva Savaşı Troya efsanesi olarak da bilinen Kraliçe Helen’in kaçırılması üzerine kocasının onu geri getirmesi için açtığı savaştır. Milattan önce 500’lü yıllarda meydana gelen savaş Agamemnon Komutanlığı'nda Truva kenti üzerine gerçekleşmiştir.

TRUVA SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Truva Savaşı Kumandan öncülüğünde başlayan ve Truva kentini hedef alan bir savaştır. Savaş iki defa Truva surları önünde gerçekleşmiş ancak sonuçlara komutan Agamemnon ‘u memnun etmemiştir. Bunun üzerine 10 yıl kadar süren kşatmalar iki tarafı da yıpratmıştır. Sonrasında tarafından sunulan Truva atı stratejisi ile savaşılarak savaş bitirilmiştir. Truva atı ile Agamemnon'un hayali olan yıkılmaz Truva surları bir işe yaramadığı görülmüştür. Tüm dünyada yüzyıllar boyunca bahsedilen Truva atı halen savaş stratejileri için en çok konuşulanlar arasındadır.

TRUVA SAVAŞI TARİHİ

Truva Savaşı Truva kentinin surları defalarca defa kuşatılmış ancak 10 yılın sonunda Yunanlılar savaşı kazanabilmiştir. Truva Savaşı genel olarak Sparta Kralı Menelaus’un karısı Helen yüzünden meydana gelmiştir. Truva prenslerinden Paris ile kaçan Helen Truva'ya gelir. Bunu anlayan Menelaus büyük kardeş Agamemnon’a savaş isteği ile gider o andan itibaren başlayan savaş binin üzerinde gemi ve 100 binin üzerinde savaşçı ile başlar.

Akilleus (tanrının oğlu) büyük komutan savaşa katılır. Böylece yüzlerce yıldır bahsedilen Truva Savaşı milattan önce 500 yıllarda 10 yıl kadar süren bir kuşatma ve çatışmalarla sürer. Ayrıca Tarihte ilk defa kullanılan savaş stratejisi ile halen adından söz ettirir. Böylece zekice planlanmamış bir stratejinin savaşın seyrini nasıl da çabuk değiştireceğini göstergesi olmuştur.

TRUVA SAVAŞI ÖNEMİ

Truva Savaşı'nda sembolik kabul edilen Truva atı savaşın seyrini tamamen değiştirmiştir. Bu sebeple Truva atı savaşın Truva lehine kazanıldığını tanınmasıyla uygulanmış bir savaş stratejisidir. Tarihteki Savaş stratejilerinden farklı olarak uygulanan Truva atı stratejisi Savaş komutanı Agamemnon'un Savaşı kaybetmeye yakınken Oda süsü tarafından sunulan Truva atı fikri savaşın seyrini değiştirmiştir.

Akilleus stratejiye dahil olması ile beraber Truva atı kente sızmak için tasarlanmıştır. Truva komutanı savaşta sonra sahilde askerleri göremeyince ve askerlerin yerine Truva atı ile karşılaştığında Savaşı kazanmış olduğunu düşünerek Truva atının da Tanrı tarafından hediye edildiğini düşünerek surların içine Truva Atını alır. Sabaha karşı Truva atının içinden çıkan en seçkin kumandanlar ve Savaşçılar kentin kapılarını ordularına açar. Truva kenti bunun üzerine yerle bir olur. Tarihteki en kurnaz stratejiler içinde yer alır.

TRUVA SAVAŞI NEDEN VE SONUÇLARI

Truva Savaşı nedenleri:

Truva Savaşı Sparta kralı Menelaus karısı Helen yüzünden meydana gelmiş bir savaştır. Sparta kralı karısının Troya prensi Paris tarafından kaçırılmasıyla Truva kentine karşı saldırıya geçer. Yunan mitolojisinde de adından güzelliği ile söz edilen Helen, tarihin en önemli savaşlarından birinin nedeni olarak görülmektedir. Böylece kraliçenin kaçırılması Sparta ve Troya’yı karşı karşıya getirir.

Truva Savaşı'nın sonuçları:

- Truva Savaşı sonucunda Truva kenti yakılarak harabeye döndürülür.

- Truva kumandanı bu savaşta ölür.

- Odysseus arafından Troya topraklarına hüküm sağlanır.

- Odysseus Tanrıların gazabına uğrar.

- Savaşın kahramanı olan Akhilesus savaşta ölmüştür.