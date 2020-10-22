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22.10.2020 - 10:34 | | AA

TSK duyurdu! Ateş Serbest-2020 faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.

Son dakika... TSK ilan etti! Tam isabet...
Son dakika... TSK ilan etti! Tam isabet...
Son dakika... TSK ilan etti! Tam isabet...
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"Ateş Serbest-2020" faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Milli Savunma  Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin  Dere'nin Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde  yerlerini almasının ardından başladı.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılığını sağlamak ve kuvvetler  arasındaki ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek için gerçekleştirilen  faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı  toplam 1096 personel katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin  de ilk defa yer aldığı faaliyette 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi.

"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamındaki  atışlar, "Ateş Serbest-2020'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev  alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman  şehit ve gazilerimizle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden,  'tek millet, iki devlet' olarak kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf  ediyoruz." anonsunun ardından başladı.

"TEK ATIŞ VE VURUŞ"

İlk olarak yerli üretim milli piyade tüfek atışları gerçekleştirildi.  Pençe Kaplan dahil birçok operasyonda kullanılan tüfeklerle piyadelerin yaptığı  başarılı atışların ardından keskin nişancı atışlarına geçildi.

Keskin nişancıların bir kilometre mesafedeki küçük hedeflere  yaptıkları isabetli atışlar protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. "Tek atış  ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek  atışları gerçekleştirildi.

İstihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin  yerine getirilmesinden sonra hedefler roketatar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine  yerleştirilen silahlar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam etti.

Hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli  hedefleri ateş altına aldı. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, OMTAS  orta menzilli tanksavar silah sistemi ile yapılan atışlar izledi. Zırhlı  hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olan, yerli ve milli imkanlarla  geliştirilen OMTAS da hedefleri imha etti.

TSK duyurdu Ateş Serbest-2020 faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu

Yaklaşık 4 bin 500 metredeki hedefe yapılan etkili Kornet-E  atışlarının ardından yerli ve milli üretim Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak  İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi.

Söz konusu atışın ardından Kargu Kamikaze İHA tarafından belirlenen  hedefe saldırı gerçekleştirildi. Hedefini başarıyla imha eden Kargu Kamikaze İHA  da Ateş Serbest faaliyetinde ilk defa görev aldı.

Havan ve obüs bataryalarından yapılan atışların ardından faaliyet,  "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim  Fırtına obüslerinin atışlarıyla sona erdi. 

Faaliyet, hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar'ın konuşması ve başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

 

 

 

 

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