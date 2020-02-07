TSK İdlib’de 2 yeni üs kurdu

Suriye’de Esad’a bağlı güçler, öncelikli hedefler arasında yer alan M4 ve M5 karayolunda tam kontrol sağlamak istiyor. Bu kapsamda iki yolun kesiştiği Serakib’e yoğun saldırılar yaptı. Ateşkes kararını hiçe sayarak İdlib’de saldırılarını artıran Şam rejimi, İdlib’e açılan kapı Serakib’i kuşattı. Yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Rusya’nın hava desteğiyle Serakib, Esad güçlerince ele geçirildi. TSK güçleri ise bölgede iki yeni üs kurdu.

KARŞI SALDIRI

Suriye Ordusu, Serakib’e önceki akşam girmeye çalıştı. Önce çevredeki köylerden kontrolü sağlayan Esad güçleri, Serakib merkeze girmeye çalışırken, bölgedeki silahlı muhalif gruplar karşı saldırı başlattı. Rusya destekli rejim güçleri, yeniden karşı saldırıya geçti. Kasabanın dış kesimlerinde yer yer çatışmalar şiddetlendi. Ancak Rusya’nın hava desteğiyle Serakib ilçe merkezi, Esad güçlerince ele geçirildi. İdlib’e 8 km uzaklıktaki Nayrab ve Sarmin’de de muhalifler ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rejim güçleri, Serakib’den sonra İdlib’e bakan hakim tepelerden Sarmin’i alıp, İdlib’i kuşatmayı amaçlıyor.

TSK TAFTANAZ’DA KONUŞLANDI

Bölgede çatışmalar sürerken, TSK bölgeye yeni takviye güçler sevk etti. Oğulpınar mevkinden geçiş yapan TSK konvoyu, Benniş, Maarrat Masrin ve Taftanaz beldeleri arasındaki noktalara konuşlandı. TSK, gözlem noktaları ve kontrol noktalarını, kundağı motorlu obüs, tanklar ve çok sayıda zırhlı araçlarla güçlendirmeyi sürdürdü. TSK’nın İdlib güneyinde bir tane, Serakib kuzeyinde bulunan Taftanaz’da da bir tane yeni üs kurduğu bildirildi.

3 KÖY GERİ ALINDI

Muhalifler, İdlib’in Serakib ilçesine bağlı Nayrab ve Dadih köyleri ve doğusundaki Kerratin köyü ile tepesini rejim güçlerinden geri aldı. Muhalifler, operasyonda rejim güçlerine ait bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı ele geçirdi.

REJİM, GÖZLEM NOKTALARINA YAKLAŞTI

TSK, Astana Mutabakatı’ndan hareketle Çatışmasızlık Bölgesi İdlib’de 12 gözlem noktası kurdu. Ateşkes kararlarına uymayan Esad rejimi, 2019 ağustos ayından bu yana İdlib’in güneyinden başlattığı operasyonda birçok noktayı ele geçirdi. TSK’nın Morek’teki 9 no’lu üssü, Surman’daki 8 no’lu üssü, Tel Tukan’daki 7 no’lu üssü, 5 no’lu Rasihidin üssü çevresi ile Maar Hitat’taki mevzi bölgesi Esad güçlerinin kuşatması altına girdi. Rejim diğer gözlem noktalarından Anadan, Tel Eys, Zaviye, 11 İstebrak ve Jebal Turkman’a ise tehdit edecek kadar yaklaştı.

FIRAT’IN BATISINDA VE DOĞUSUNDA ÇATIŞMA

Muhalif güçler de Halep bölgesinde saldırılarını artırdı. Suriye Milli Ordu (SMO) unsurları, Halep’in kuzey batısına düşen Nible ve Zehra Köylerini ağır topçu atışıyla bombalıyor.

Rejim güçlerinin saldırılarına karşılık SMO, Tel Rıfat, Afrin’in Şehba ilçesi ve Tel Temir beldelerine yönelik yoğun topçu saldırıları yapıyor. Önceki akşam başlayan ve dün de devam eden saldırılarda terör örgütü YPG işgalindeki Tel Rıfat ve Şera ilçesindeki bazı mevzileri etkili vuruldu. Resulayn ve Tel Abyad bölgesinden de, Tel Temir’deki YPG noktalarına topçu atışları yapıldı.

OBÜS SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’deki gözlem noktalarına obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Hatay’da askeri personeller tarafından TIR’lardan indirilen obüs, tank ve ZPT’ler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib’deki gözlem noktalarına yönlendirildi. - AA

15 SİVİL ÖLDÜ

Beşar Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarıyla İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki yerleşimlere dün gerçekleştirilen saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

200 AİLE BRİKET EVLERE YERLEŞTİ





İdlib’de Esad rejimi ve destekçilerinin ağır bombardımanlarından kaçarak Türkiye sınırına göç eden 200 aile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İHH Vakfı’nın desteğiyle yapımına hız verilen briket evlere yerleştiriliyor. - İDLİB DHA