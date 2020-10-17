TSK, İdlib’de yeni üs kuracak

Rejim ordusunun, bir süreden beri bölgeye yoğun askeri sevkiyat yapmasına paralel TSK’nın bölgeye asker ve silah takviyesi dikkat çekiyor. TSK bölgede, biri Cebel el Zaviye Dağı diğeri ise İdlib’in güneyinde yer alan Kavkafin köyü tepesinde rejim güçlerinin irtibat hattı üzerinde olmak üzere son bir haftada iki gözlem noktası kurdu. Bölgedeki gözlem noktası sayısı 69’a ulaşan TSK, bu noktalar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve rejimin saldırılarını önlemede etkin görev üstlenmek için yeni bir askeri üs kurmak için de çalışma başlattı. İdlib’in güney kırsalındaki Cebel El Arbain bölgesine kurulacak üssün faaliyete geçmesi ile, TSK’nın bölgedeki manevra kabiliyetinin artması bekleniyor.

Türkiye ile Rusya arasında İdlib’de ateşkesin devam etmesine yönelik yakın zamanda Ankara’da askeri heyetler arasında yapılan görüşmelerde Rus tarafı, TSK’dan, İdlib, Halep ve Hama bölgelerindeki gözlem noktaları sayısının azaltılmasını talep etmiş ancak bu öneri reddedilmişti. TSK’nın bölgede gözlem noktası ve yeni üs çalışmasının yakın zamanda sahada dengeleri değiştirmesi bekleniyor.