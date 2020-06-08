08.06.2020 - 15:01 |
TSK Muvazzaf Subay yerleştirme ve kayıt sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ve öğrenme
Corona virüs nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları ertelenmişti. Bugün Milli Savunma Bakanlığı sevindiren haberi duyurdu ve yerleştirme ve kayıt sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.
Corona virüs birçok alanı etkilediği gibi TSK'daki Muvazzaf Subay yerleştirme ve kayıtlarını da sekteye uğrattı. Birçok aday sonuçları beklerken bugün MSB'den müjdeli haber haldi.
MUVAZZAF SUBAY YERLEŞTİRME VE KAYIT SONUÇLARI AÇIKLANDI
MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."
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