TSK’da ‘bere’ dönemi

Yurt dışındaki örnekler dikkate alınarak yapılan çalışmanın ardından “karacılar” üniforma ile birlikte şapka yerine bere kullanmaya başladı. Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters’ı karşılama törenine yansıdı.

Törende, Orgeneral Güler’in üniformasının tamamlayıcısı olarak şapka yerine “bere” kullandı.

Edinilen bilgiye göre, TSK’da resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu olarak hayata geçirildi.

MSB tarafından uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık “karacılar”, bazı törenler dışında, “harici kıyafet” olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine “bere”, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli de “kayık kep” kullanacak.



Haki olarak belirlenen bereyi tankçıların siyah, komandoların mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin de bordo olarak kullanacağı öğrenildi. l ANKARA Milliyet