TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak! Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alımı yapacağını duyurdu. 2 Mart tarihinde alınmaya başlanan başvurular 23 Mart tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvuru işlemleri adaylar tarafından https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Peki TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 95 AR-GE personeli istihdam edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 95 AR-GE personeli istihdam edilecek. Söz konusu personel Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 23 Mart olarak belirlendi.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak. Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip

olması tercih sebebidir. C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmak. Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi olmak.

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Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden

birini 01/01/2020 tarihinde/tarihinden sonra bitirmiş veya 2019-2020 EğitimÖğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması

tercih sebebidir.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi

süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.

Nesne yönelimli analiz, tasarım ve UML konularında bilgi sahibi olmak.

Java programlama dili ile yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri, Java Enterprise Edition ve

uygulama geliştirme çatıları (Spring, Hibernate vb.); İlişkisel veri tabanı ve

SQL konuları hakkında bilgi sahibi olmak.

Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (React.js,

Ember.js vb) konularında bilgi sahibi olmak.

Native ve cross-platform mobil uygulama teknolojileri konularında bilgi sahibi

olmak.

Birim test konusunda bilgi sahibi olmak.

