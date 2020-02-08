Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında? Survivor Tuğba Melis Türk Türk biyografisi
Tuğba Melis Türk kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2020 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dünyaya geldi. Dizi ve sinema oyuncusu olan Tuğba Melis Türk Best Model Of Turkey'de 2011 yılında birinci oldu. Peki Tuğba Melis Türk kimdir?
Tuğba Melis Türk kimdir sorusu Survivor Ünlüler takımı kadrosunun açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2011 yılında katıldığı Best Model Of Turkey'de birinci olan Tuğba Melis Türk bu süre zarfının ardından birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. 7 Eylül 1990 yılında Bulgaristan'ın Sofya ilçesinde dünyaya gelen Tuğba Melis Türk, birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. İşte Tuğba Melis Türk hakkında merak edilenler...
TUĞBA MELİS TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ
Hayatta Olmaz (2019)
Tutsak (2017) Nazlı
Fazilet Hanım ve Kızları (2017) Nil
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina
Kara Ekmek (2015-2016) Canan
Kaçak (2015) Zeynep (sadece son bölüm)
Şimdi Onlar Düşünsün (2014) Özge 4-7.Bölüm
Merhamet (2013-2014) Melike
Hatasız Kul Olmaz (2014) Duygu
Sana Bir Sır Vereceğim (2014) Deniz
Leyla ile Mecnun (dizi)(2013) Peri Kızı (Taş Bebek)
Krem(2012-2013) şelale
Kolpaçino: Bomba (2011)
Cehennem 3D (2010)
Sevgili Düşmanım (2008) Ezgi
Annem (2007) Başak
Senin Uğruna (2007) Emel
Arka Sokaklar (2006) Nesrin
Büyük Buluşma (2004) Yasemin
Adını Feriha Koydum (2012) Rüya Çelik (konuk oyuncu)
Bitmesin (2012)
Kara Ekmek - Canan (konuk oyuncu)
Bez Bebek - konuk oyuncu