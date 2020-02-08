Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında? Survivor Tuğba Melis Türk Türk biyografisi

Tuğba Melis Türk kimdir sorusu Survivor Ünlüler takımı kadrosunun açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2011 yılında katıldığı Best Model Of Turkey'de birinci olan Tuğba Melis Türk bu süre zarfının ardından birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. 7 Eylül 1990 yılında Bulgaristan'ın Sofya ilçesinde dünyaya gelen Tuğba Melis Türk, birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. İşte Tuğba Melis Türk hakkında merak edilenler...

TUĞBA MELİS TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ

Hayatta Olmaz (2019)

Tutsak (2017) Nazlı

Fazilet Hanım ve Kızları (2017) Nil

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina

Kara Ekmek (2015-2016) Canan

Kaçak (2015) Zeynep (sadece son bölüm)

Şimdi Onlar Düşünsün (2014) Özge 4-7.Bölüm

Merhamet (2013-2014) Melike

Hatasız Kul Olmaz (2014) Duygu

Sana Bir Sır Vereceğim (2014) Deniz

Leyla ile Mecnun (dizi)(2013) Peri Kızı (Taş Bebek)

Krem(2012-2013) şelale

Kolpaçino: Bomba (2011)

Cehennem 3D (2010)

Sevgili Düşmanım (2008) Ezgi

Annem (2007) Başak

Senin Uğruna (2007) Emel

Arka Sokaklar (2006) Nesrin

Büyük Buluşma (2004) Yasemin

Adını Feriha Koydum (2012) Rüya Çelik (konuk oyuncu)

Bitmesin (2012)

Kara Ekmek - Canan (konuk oyuncu)

Bez Bebek - konuk oyuncu