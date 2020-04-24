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24.04.2020 - 22:31 |

Tuğçe İsminin Anlamı Nedir? Tuğçe Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Tuğçe, Farsçadan dilimiz geçmiş ve kız çocukları için kullanılan bir isim haline dönüşmüştür. İsim arayışına düşen anne ve babalar da bu isim hakkında bazı soruları sormaktadır. Peki, Tuğçe ne demek? Tuğçe ismi Kur’an’da geçiyor mu? Karşınızda bu isim ile ilgili merak ettiğiniz her şey.

Tuğçe İsminin Anlamı Nedir? Tuğçe Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Bir kelimenin anlamı merak edildiğinde genellikle Türk Dil Kurumu sözlüğü araştırılmaktadır. Tuğçe isminin kelime anlamı TDK sözlüğünde yer almamaktadır. Ancak bu ismin farklı pek çok anlamı bulunmaktadır.

Tuğçe Ne Demek?

Tuğçe isminin kökünde eski Türk devletlerinde kullanılan “tuğ” sözcüğü yer almaktadır. Tuğ, hükümdarların başlarında taşıdıkları sorgucu simgelemektedir. Tuğçe de güzel tuğ manası taşımaktadır. Tuğçe isminin bir diğer anlamı da “cennetin kendisi” olarak açıklanmaktadır. Bu anlam genellikle Hint ve Habeş dilleri için geçerli olmaktadır.

Tuğçe ismi, toplumumuzda güzellik ve zarafeti simgelemektedir. Bu sebeple Tuğçe ismindeki kız çocukların; samimi, zarif ve yumuşak huylu olacağına inanılmaktadır. Bu isme sahip kişiler genellikle adaletsizliğe tahammül edemezler ve yalana karşı da oldukça sabırsızdırlar. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olma isteği de Tuğçe ismine sahip insanların ön plana çıkan özellikleri arasındadır.

Tuğçe İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Tuğçe ismi Kur’an’da doğrudan yer almamaktadır. Ancak buna zıt olarak cennete bulunan Tuğba ağaçlarının dalı Tuğçe olarak isimlendirilmektedir. Yani bu isim Kuran-ı Kerim’de geçmese de dini açıdan bağlantılı bir kelime olarak kabul edilmektedir.

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