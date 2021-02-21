Tüm tedbirlerle açılmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İllerimizi, bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz” demesinin ardından gözler aylardır kapalı olan lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerine çevrildi. Milliyet olarak İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki kafe ve restoranlara normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılmaya hazır olup olmadıklarını sorduk.

‘Umudumuz kalmadı’

İlk durağımız Bağcılar Meydanı ve çevresinde hizmet veren kafe ve restoranlar. Yeni normalleşme sürecine hazır olup olmadığını sorduğumuz börekçi Yavuz Özgür, “Yeniden açılmayı dört gözle bekliyoruz. Bu süreçte işlerimiz çok düştü. Önceki normalleşme sürecinde zaten tedbirlerimiz almıştık. Yeni normalleşmede neler olacak bilmiyoruz. 45 dakika kuralıyla açılacaksa hiç açılmasın” diye konuştu. Restoran işletmecisi Tolgahan Parçaoğlu ise “Herhangi bir hazırlığımız yok. Umudumuz da yok. 1 Mart dendi ama 1 Mart’tan sonra belli yerlerin açılacağı söylendi. Biz umutsuzuz çünkü risk kriterlerine göre İstanbul’da ilk etapta bir esneme beklemiyoruz” derken bir başka restoran işletmecisi Menderes Yılmazsu da, “Nasıl açılacağımıza dair belirli bir şey yok. Restoranımız büyük, her türlü önlemi alabiliriz. İşlerimizde yüzde 50 düşüş var. Bir müşteri 45 dakikada oturabilecek olsa da açılmamız biraz olsun işlerimizi düzeltebilir” diye konuştu.

‘Hazırlıklara başladık’

Kafe ve restoranların yoğun olduğu Şirinevler Meydanı ve çevresinde konuştuğumuz esnaf açılmaya hazır olduklarını belirtti. Meydandaki lokanta işletmecisi Taner Sural, “Hazırlığımız zaten vardı. Ekstra bir şeyler isterlerse onlara da hazırlarız. Gerekirse her masada bir kişi de oturtabiliriz. Müşterimiz 45 dakikada yemeğini yiyebilir. O yüzden bu süre bize yeter” dedi.

“1 Mart için hazırlıklarımızı yapmaya başladık” diyen restoran işletmecisi Günay Özben da, “Güvenli işletme sertifikası almak için başvurumuzu yaptık. Eylem planımızı hazırladık. Pandeminin başından beri zaten tedbirliydik. Açılırsa işlerimizde hemen bir düzelme beklemiyoruz. Ama artık bir an önce açılmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu. Kafe işletmecisi Sadi Çelik ise, “Artık ayakta kalabilmek için açılmamız lazım” diyor.

Günün 24 saati hareketli olan Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresindeki işletmelerde büyük bir heyecanla 1 Mart’ı bekliyor.

“Bir önceki kısıtlamada tüm önlemlerimizi almıştık zaten” diyen kafe işletmecisi Nuri Bulcan, “Yeni kurallar ne olacak bilmiyoruz şu an. Kafe için bahsedilen 45 dakika kuralı saçma. İnsanlar buraya boş zamanını değerlendirmeye geliyor. 45 dakika oturduktan sonra ‘kalk git’ nasıl diyelim” dedi.

Kafe işletmecisi Burhan Can da şunları söyledi: “Kafelerin HES koduyla mekanın kapasitesine göre 45 dakika süreyle müşterilerin alınacağı söyleniliyor. Ben burada ortam, zevk satıyorum. Dolayısıyla 45 dakika dolmadan müşteriye ‘Son beş dakikanız, son bir dakikanız, toparlanın’ demek çok mümkün değil. Kafeler insanların sosyalleşmesi içindir. Uzun süre oturulur. Şu an aç, sefil, perişanız. Burası internet kafe değil ki dakikanız doldu diyeyim.”

‘İşletmeler bir yolunu bulur’

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ta çarşı esnafı işlerinin kötü olduğunu belirterek normalleşmeyle birlikte açılmayı beklediklerini belirtiyor. Kebapçı Atilla İledi, “Pandemi sürecinde belirtilen kurallara göre işletmemizi uygun hale getirdik. Yarın açılacakmış gibi hazırız. Esneme olursa da biz bütün önlemleri alarak hazırız. HES kodu taraması yapabiliriz. Zorlu bir süreç hep birlikte atlatacağız” derken; kafe işletmecisi Tarkan Topçu, “Hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Müşteriye ne satabiliriz, bunları müşteriye nasıl sunarız. Neyle servis yaparız hazırlığına başladık. Müşteriyi HES koduyla alıp adisyona oturduğu yazılan saatten 45 dakika dolup dolmadığına bakılacak. Bu 45 dakikayla işletmeler bir yolunu bulur oynar. Kafe ve restoranlar buna bir çözüm yolu bulur” açıklamasında bulundu.