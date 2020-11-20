Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı

Çemişgezek'e bağlı Örenceler köyü, 2 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Çemişgezek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Örenceler köyünde koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 20 Kasım 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.