Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

Kentte 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için kent merkezi ile 7 ilçede karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda da ulaşımın aksamaması amacıyla ekipler önlemler aldı.
Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.