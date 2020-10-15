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15.10.2020 - 09:25 | | DHA

Tunceli'de 4 ev yandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında bitişik 4 kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Çemişgezek'e bağlı Doğan köyünde meydana geldi. Kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişik 3 eve de sıçradı. Evlerde oturanlar ve köy sakinleri yangına müdahale ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede 4 ev ve içerisindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

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