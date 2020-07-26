Tüp bebek merkezlerinde koronavirüs kuralları

“Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği” ile Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan kılavuzda tüp bebek uygulamaları başta olmak üzere yardımcı üreme teknikleri tedavisinin uygulandığı merkezlerde alınması gereken önlemler sıralandı. Buna göre, bu merkezlere randevu ile hasta kabul edilecek. Randevu sırasında çiftler ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal bulguları açısından sorgulanacak. Hastalık belirtileri olan, Kovid-19 tanısı alan ya da Kovid-19 temaslısı olanlara randevu verilmeyecek. Tedavisine başlanan kişilerde Kovid-19 saptanırsa tedavi iptal edilebilecek.

PCR testi yapılacak

Şüpheli veya semptomu olan hastalar, ilgili sağlık kurumlarına Kovid-19 PCR testinin işlemden en az 48 saat önce yapılması amacıyla yönlendirilecek. İlk test sonucu negatif olanlarda Kovid-19 şüphesi yüksek ise en az 24 saat sonra ikinci testin yapılması önerilecek. Kovid-19 şüphesi yok ise ikinci test önerilmeyecek.

Temaslıya 28 gün şartı

Hasta Kovid-19 hastasıyla temas etmiş ise 28 gün hücre toplama işlemi yapılmayacak. Merkezlerde sağlık çalışanlarının sayısının en alt kademede tutulması sağlanacak. Hastalara olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilecek. Hasta ve işlem yapan personel, temaslı takibi için kayıt altına alınacak.

Tedavi iptali

Tüp bebek merkezlerinde tedaviye başlamadan önce tedavi yönetimi ile ilişkili sorgulama formu doldurtulacak. Kovid-19’a yönelik sorulardan herhangi birine “evet” yanıtı verilmesi halinde tedavi ertelenecek, kişi Kovid-19 açısından değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bütün sorulara “hayır” yanıtını verenlerin ise tedavisine başlanacak.

Tedavisine başlanan kişilerde Kovid-19 saptanması durumunda ilgili klinikler ile yapılacak değerlendirme sonrası tedavi iptal edilebilecek.