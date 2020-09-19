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19.09.2020 - 13:23 | | DHA

Tur teknesinde koronavirüse rağmen halay çektiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tekneyle tura çıkan bir grup, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Grup teknede halay çekerken, bazılarının maskesiz olduğu, bazılarının ise maskelerini çene altına indirdiği görüldü.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid- 19) ile ilgili yayınladığı başta temizlik, sosyal mesafe ve maskeyle ilgili yayınladığı genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kentler bazında uyguladığı kısıtlamalara rağmen, vaka sayılarında artış devam ediyor.

 Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Teknenin pistinde maske dahi takmayan, takanların ise çene altına indirdiği grup, müziğin ritminde halay çekti. 

Arabanın parası kadar ceza yediKütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Bir gece önce de polisi peşinden koşturduğu ve izini kaybettirdiği öğrenilen sürücüye 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi.
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