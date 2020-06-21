MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türbeden hilal çalan 2 hırsız, yakalandı
ABONE OL
21.06.2020 - 12:37 | | DHA

Türbeden hilal çalan 2 hırsız, yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesindeki Ahievran Veli Türbesi’nde mezar taşındaki hilali çalan ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türbeden hilal çalan 2 hırsız, yakalandı

Olay, 14 Haziran günü Zile'ye bağlı Yeni Hamam Mahallesi Fenerci Sokak'taki Ahievran Veli Türbesi'nde meydana geldi. Türbe yanında kuaför salonu işleten Abdullah Saygın, iş yerini kapattığı sırada çatıdaki kiremitlerin kırılarak yere düştüğünü fark etti. Türbenin camından içeriye bakan Saygın, mezar taşında bulunan hilalin yerinde olmadığını fark etti.

Saygın'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler türbede içerisinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlığı K.Ö (30) ve A.A. (39) isimli 2 kişinin yaptığını belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evdeki aramada türbeye ait olan çalıntı hilal bulunarak emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da binanın üzerine yıldırım düştüBursa'da 3 katlı bir binanın üstüne yıldırım düştü. O anlar ise, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türbeden hilal çalan 2 hırsız, yakalandı

Türbeden hilal çalan 2 hırsız, yakalandı

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Bilecik’te 3 ev alev alev yandı

Bilecik’te 3 ev alev alev yandı

Sıradaki Haber