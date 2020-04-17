17.04.2020 - 11:17 | | DHA
Turgut Özal'a corona virüs önlemleri kapsamÄ±nda anma
Â 8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal, vefatÄ±nÄ±n 27. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.Â
Turgut Ã–zal'Ä±n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle TopkapÄ±'da bulunan AnÄ±t Mezar'da anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
TÃ¶rende corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kiÅŸi yer aldÄ±. TÃ¶rene Turgut Ã–zal'Ä±n oÄŸullarÄ± Ahmet Ã–zal ve Efe Ã–zal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf KaraloÄŸlu, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Kemal Yeni, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcileri katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n sosyal mesafe kuralÄ± gÃ¶zetilerek aralÄ±klarla durduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â