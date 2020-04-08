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08.04.2020 - 15:36 | | DHA

Turgutlu'da corona virüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi

Manisa'da, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde corona virüs tedavisi sonucu sağlıklarına kavuşan 3 hasta, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla uğurlandı.

Turgutlu'da corona virüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi

İlçede yaşayan ve koronavirüs testleri pozitif çıkan Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, bir süre önce tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan üç hasta, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. Sağlıklarına kavuşan hastalar, tedavi ve özverili çalışmaları nedeniyle doktor, hemşire ve hastane personeline teşekkür etti.

Turgutlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı ve Enfeksiyon Uzmanı Dr. Hakan Borand, hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtip, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Sosyal medyadan plazma bağışçısı arayanlar dikkatCorona virüsle mücadelede plazma antikor tedavisine ‘resmen’ başlanmasının ardından sosyal medya üzerinden hastası için plazma bağışçısı arayanların artması üzerine uzmanlar uyardı.
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