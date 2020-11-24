Turist kadın polisi çileden çıkardı!

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk sürüyor. İstiklal Caddesi’ne çıkan vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken çoğu turistin bu kurala uymadığı görüldü.

İstiklal Caddesi’nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri de maske takmayan ve sigara içenlere para cezası kesti. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.