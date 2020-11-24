MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Turist kadın polisi çileden çıkardı!
ABONE OL
24.11.2020 - 17:37 | | DHA

Turist kadın polisi çileden çıkardı!

İstanbul’da maske ve sigara denetimleri devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar genelde maske ve sigara yasağına uyarken, çoğu yabancı turistin bu kurala uymadığı görüldü. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk sürüyor. İstiklal Caddesi’ne çıkan vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken çoğu turistin bu kurala uymadığı görüldü.

İstiklal Caddesi’nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri de maske takmayan ve sigara içenlere para cezası kesti. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.

 

Afrin'de bomba yüklü araç patladıSuriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dikkat! Deniz ulaşımına hava engeli: İptal edildi

Dikkat! Deniz ulaşımına hava engeli: İptal edildi

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Ambulans kaza yaptı! Hemşire yaralandı

Ambulans kaza yaptı! Hemşire yaralandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet