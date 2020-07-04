TÃ¼rk bilim insanlarÄ± baÅŸardÄ±! Corona virÃ¼sÃ¼n mikroskobik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ±

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarda, elektron mikroskobu kullanÄ±larak elde edilen veriler doÄŸrultusunda, dikenli top ÅŸeklinde modellenen corona virÃ¼sÃ¼n, TÃ¼rk araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n atomik kuvvet mikroskobu kullanarak Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± yapÄ±sal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ analizlerinin, pek Ã§ok bilimsel araÅŸtÄ±rmaya Ä±ÅŸÄ±k tutacaÄŸÄ± belirtiliyor.

FÄ±rat Ãœniversitesi Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi Ãœmit Ã‡elik; ODTÃœ Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Ahmet Oral ve ekibi tarafÄ±ndan tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve TESÄ°D Ã¶dÃ¼lÃ¼ alan yerli ve milli atomik kuvvet mikroskobunu kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, corona virÃ¼sÃ¼n yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesine iliÅŸkin AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Â VirÃ¼s, hÃ¼cre ve bakterilerin, elektron ve atomik kuvvet mikroskoplarÄ± gibi farklÄ± tekniklerle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebileceÄŸine iÅŸaret eden Ã‡elik, elde edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin de bilimsel aÃ§Ä±dan farklÄ± deÄŸerler ortaya koyduÄŸunu anlattÄ±.

Bu tekniklerden biri olan ve virÃ¼sleri analiz etmek iÃ§in kullanÄ±lan elektron mikroskobunda, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki kontrastÄ± artÄ±rmak iÃ§in uygulanan boyama, dondurma ve kesit alma iÅŸlemlerinin, yapÄ±larÄ±n orijinalliÄŸini bozduÄŸunu anlatan Ã‡elik, bunlarÄ±n, virÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortamda gerÃ§ek zamanlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ve karakterize etme imkanÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ãœmit Ã‡elik, Ä°TÃœ'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¼ksek lisans ve doktora Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda biyomolekÃ¼llerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebilmesine olanak saÄŸlayan atomik Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ ve yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± atomik kuvvet mikroskobu geliÅŸtirdiÄŸini, bu alanda 15 yÄ±l araÅŸtÄ±rmalara devam ettiÄŸini, ezAFM model atomik kuvvet mikroskobunu geliÅŸtiren ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu mikroskoplarla virÃ¼s ve hÃ¼crelerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi Ã¼zerine Ã§eÅŸitli teknikler geliÅŸtirdiklerini ifade etti.

Â Bu tekniÄŸin, virÃ¼slerin protein dÃ¼zenekleri ve altyapÄ±larÄ±nÄ±n tanÄ±mlanmasÄ±na ve incelenmesine imkan sunduÄŸuna iÅŸaret eden Ã‡elik, ayrÄ±ca bu teknikle virÃ¼slerin protein dÃ¼zenlemesini gÃ¶rselleÅŸtirmenin de mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu aktardÄ±.

Â Kovid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n yÃ¼zey nano yapÄ±larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak ve topografya ile faz deÄŸiÅŸikliklerini gÃ¶zlemlemek iÃ§in; yerli ve milli imkanlarla ODTÃœ Teknokent ve Teknopark Ankara'da, Prof. Dr. Ahmet Oral tarafÄ±ndan NanoManyetik Bilimsel Cihazlar'da geliÅŸtirilen, ezAFM model bir atomik kuvvet mikroskobunu kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã‡elik, "Atomik kuvvet mikroskobu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemesini, tÃ¼m gerekli gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini alarak FÄ±rat Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde yer alan BSL3 viroloji laboratuvarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdik. Enfeksiyon riskini ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in virÃ¼s partikÃ¼lleri ultraviyole Ä±ÅŸÄ±k altÄ±nda inaktif edildi ve kurutuldu." bilgisini verdi.

DÄ°KENLÄ° TOP GÃ–RÃœNTÃœSÃœ NUMUNE DONDURULARAK ALINMIÅžTI

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarda, elektron mikroskobu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen koronavirÃ¼sÃ¼n dikenli top ÅŸeklindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n, numune dondurularak vakumda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡elik, kendi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise numunenin inaktif edildikten sonra kurutularak doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini belirtti.

Bu yÃ¼zden virÃ¼s Ã¼zerinde yer alan dikenimsi dÃ¼zenli protein dizilerinin denature olarak dÃ¼zenli bir ÅŸekilde gÃ¶zÃ¼kmediÄŸini belirten Ã‡elik, virÃ¼sÃ¼n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek sÄ±vÄ± ortamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nda bu proteinlerin de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebileceÄŸini bildirdi.

GÃ–RÃœNTÃœLERDE PEK Ã‡OK YENÄ° BÄ°LGÄ° EDÄ°NÄ°LEBÄ°LÄ°R

Ãœmit Ã‡elik, insan gÃ¶zÃ¼nÃ¼n, daha Ã§ok elektron mikroskobu ile boyanarak vakumda kesitleri alÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Ancak virÃ¼s karakterizasyonunda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±m, Kovid-19 Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar iÃ§in pek Ã§ok yeni bilgiler elde edilmesine olanak saÄŸlayabilir ve virÃ¼sÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek biyolojik ortamlarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir. Kovid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n faz ve Ã¼Ã§ boyutlu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼; virÃ¼s saflaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, bireysel virÃ¼s yapÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸik ortamlar altÄ±nda analizi, viral yapÄ±larÄ±n nanomekanik Ã¶zelliklerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, aÅŸÄ±larÄ±n saflaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, zaman baÄŸÄ±mlÄ± olarak deÄŸiÅŸik yÃ¼zeylerde virÃ¼s yapÄ±sÄ± analizi, virÃ¼s-hÃ¼cre etkileÅŸimi analizi, deÄŸiÅŸik pH veya kimyasal ortamlarÄ±nda virÃ¼s analizi, virÃ¼s-ilaÃ§ etkileÅŸim analizi gibi birÃ§ok alanda kullanÄ±labilir."

Â Ãœmit Ã‡elik, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemelerinde koronavirÃ¼sÃ¼n Ã§aplarÄ±nÄ± 80 nanometreden 120 nanometreye kadar deÄŸiÅŸik varyasyonlarda Ã¶lÃ§tÃ¼klerini, yani virÃ¼sÃ¼n bir saÃ§ telinden 750 kat daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir yapÄ±ya sahip olduÄŸunu belirterek, "Faz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden koronavirÃ¼sÃ¼n iÃ§ yapÄ±sÄ± ile ilgili bazÄ± bilgilere ulaÅŸtÄ±k. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Ã§evresindeki Ã§Ä±kÄ±ntÄ±lÄ± yapÄ±lar, yapÄ± Ã¼zerinde faz farklÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¶zleniyor. Ã‡alÄ±ÅŸmamÄ±z, bir baÅŸlangÄ±Ã§. Åžu anda koronavirÃ¼sÃ¼, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek biyolojik sÄ±vÄ± ortamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Bunun Ã¶rneÄŸi dÃ¼nyada yok. BaÅŸaracaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

FÄ±rat Ãœniversitesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledikleri Kovid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n izolasyonunun ise FÄ±rat Ãœniversitesinden Prof. Dr. ÅžÃ¼krÃ¼ Tonbak ve Ã§alÄ±ÅŸma ekibindeki KÄ±rÄ±kkale Ãœniversitesinden Prof. Dr. Ahmet KÃ¼rÅŸat Azkur, Sivas Cumhuriyet Ãœniversitesinden Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi Hakan IÅŸÄ±dan, Erciyes Ãœniversitesinden Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi Nurettin Ã‡anakoÄŸlu tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini bildiren Ã‡elik, desteklerinden dolayÄ± FÄ±rat Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Kutbeddin DemirdaÄŸ'a ve iÅŸ birliÄŸinden dolayÄ± Prof. Dr. ÅžÃ¼krÃ¼ Tonbak ve ekibine teÅŸekkÃ¼r etti.

Â ATOMÄ°K KUVVET MÄ°KROSKOBUYLA ELED EDÄ°LMÄ°Åž EN YÃœKSEK Ã‡Ã–ZÃœNÃœRLÃœ GÃ–RÃœNTÃœ

NanoManyetik Bilimsel Cihazlar ÅŸirketinin kurucusu ve ODTÃœ Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Ahmet Oral ise FÄ±rat Ãœniversitesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, koronavirÃ¼sÃ¼n atomik kuvvet mikroskobuyla elde edilmiÅŸ dÃ¼nyadaki en yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Â SANTEZ ve TÃœBÄ°TAK Ar-Ge projelerinin desteÄŸiyle geliÅŸtirilen mikroskobun, Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rk Elektronik Sanayicileri DerneÄŸi (TESÄ°D) Ã¶dÃ¼lÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Oral, "GeÃ§miÅŸte bu mikroskobun geliÅŸtirme ekibinde kritik gÃ¶revler Ã¼stlenen Dr. Ãœmit Ã‡elik'in, FÄ±rat Ãœniversitesindeki bu baÅŸarÄ±sÄ± sÃ¼rpriz olmadÄ±. Ä°leri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme aÅŸamalarÄ± devam eden Ã§alÄ±ÅŸmada elde edilen analizler, bilim dÃ¼nyasÄ±nda koronavirÃ¼sle ilgili bilinmeyenlerin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lacaktÄ±r. ODTÃœ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± olarak biz de bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin analizlerinde, FÄ±rat Ãœniversitesi ekibine yardÄ±mcÄ± oluyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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