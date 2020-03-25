Türk denizciler virüs önlemlerine takıldı

1 Mart’ta 13 metrelik tekne S/Y Pafuli ile İngiltere’nin güneydoğusundaki Portsmouth kasabasından ayrılan Barış Kaptan ve Şeyda Aslan, 15 Mart’ta Fransa’nın Brest Limanı’na vardı. 15 Mart’ta tekrar yola çıkan denizciler, üç günlük Biscay Denizi geçişinin ardından 20 Mart’ta Portekiz’in Atlas Okyanusu kıyısındaki Porto açıklarına geldi. Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Türkiye’ye gelmeyi planlayan denizde arama kurtarma gönüllüsü Barış Ersemiz, yakıt ve erzak alarak birkaç gün dinlenmek istediğini liman yetkililerine bildirdi. Fakat tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle yelkenli tekne yat limanına alınmadı.

Porto yat limanı açığında bekleyen yelkenlideki iki denizci Türkiye Büyükelçiliği, Portekiz deniz polisi ve Porto gümrüğü ile sayısız telefon konuşması yaptı. Salgın nedeniyle iki denizcinin liman dışına çıkması da yasaklandı.

‘Limandan çıkarsak dayanamayız’

DAK/SAR Başkan Yardımcısı Murat Kaya, Portekiz donanmasına elektronik posta göndererek arkadaşlarına yardım edilmesini istedi. Karşılık beklemeden gönüllü insan hayatı kurtarmayı kutsal gören Portekizli yetkililer, yelkenlidekilerin DAK/SAR üyesi olduğunu öğrenince onları kontrollü olarak limana aldı. Kaptan Barış Ersemiz, “Liman çıkışımızdan 14 gün geçmediği için karaya çıkamıyoruz. Geçici olarak acil iskelesine bağladık. Ama sürekli liman dışına çıkmamız isteniyor. Çıkarsak Atlas Okyanusu’nun etkilerine elektriksiz ve susuz dayanmak zorunda kalacağız. Liman çıkışında Douro nehrinin güçlü akıntısı var ve teknemiz buna dayanamaz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.