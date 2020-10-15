Türk doktora ‘Fark yaratan lider’ ödülü

Birleşmiş Milletler’in 2020’yi cinsiyet eşitliğini ilerletmek için çok önemli bir yıl olarak işaret etmesi üzerine, bilim ve sağlık alanına yaptıkları uluslararası katkıyla önemli fark yaratan kadınların, diğer kadınlara mentör ve örnek olmaları için ilk kez verilen uluslararası “Metrodora Ödülleri” sahiplerini buldu.

Başkanlığını yürüttüğü Avrupa Ateroskleroz Derneği tarafından haberi olmadan ödüle aday gösterilen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, “Metrodora Bilim ve Sağlıkta Global Lider Ödülü”nün sahibi oldu.

Kadınlara ithaf etti

International Alliance of Patients Organizations tarafından “Gelişmekte Olan Ülke”, “Gelişmiş Ülke” ve “Global” olarak üç kategoride düzenlenen ödül, üç kadın lidere verildi. Prof. Tokgözoğlu, “Metrodora Bilim ve Sağlıkta Global Lider Ödülü’ne” layık görülerek dünya çapında lider ilan edildi. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yansıma bulan bulaşıcı olmayan hastalıkların bakımı ve yönetiminin iyileştirilmesine katkıları, genç ve kadın araştırmacılara yaptığı destekler örnek gösterilen Prof. Tokgözoğlu, ödülü bilim ve sağlık alanında çalışan tüm kadınlara ithaf etti.

Bir dönem Türk Kardiyoloji Derneği Başkanlığı’nı da yapan Tokgözoğlu, uluslararası pek çok görevde bulundu. Tokgözoğlu, “bir numaralı katil” diye tanımladığı kardiyovasküler hastalıklarla savaşta izlenecek rotanın çizilmesine katkı vermek üzere 2017 yılında da Avrupa Parlamentosu’na davet edilmişti.

Milliyet’e konuşan Tokgözoğlu, süreci ve duygularını şöyle anlattı:

‘İlk tıp yazarı’

“İlk kez verilen bu ödülün ortaya çıkmasında iki neden var. Birincisi kadınların bilimde yeterince temsil edilmemeleri. Çünkü bakıyorlar ki Marie Curie’den sonra Nobel bilim alanında sadece 20 kadına 592 erkeğe veriliyor. İkincisi de BM 2020 yılını dünyada kadınların güçlendirilmesine yönelik bir çağrı yaparak adıyor. Bu iki nedeni değerlendiren birkaç grup bir araya geliyor ve International Alliance of Patients’ Organizations liderliğinde bir ödül vermeye karar veriyorlar. Ödüle de ‘Metrodora’ adını veriyorlar. Metrodora tarihteki ilk tıp yazarı. Kadın hastalıklarıyla ilgili bir metin yazmış. Yunanistan’da 300’lü yıllarda yaşadığı zannediliyor. ‘Modern zamanların Metrodoralarına bir ödül verelim, adını da bu şekilde koyalım’ diyorlar.

Ödül biraz beni şaşırttı. Aday gösterildiğimi bile bilmiyordum.”



‘Hacettepe’ye ödülü getirmek mutlu etti’

“4 yıldır başkanlığını yaptığım Avrupa Ateroskleroz Derneği beni aday göstermiş. Kalp damar hastalığıyla savaşta yaptığım katkılar, genç ve kadın araştırıcılara yaptığım destekler, Avrupa Derneği’nin eğitim ve dijital değişimini sağlamak ve dünya kalp federasyonuyla ortak yaptığımız çalışmalar nedeniyle aday göstermişler. Sağlık alanında fark yaratan lider ödülünü almak çok güzel. 3 ayrı ödül verildi.

Global olan ödülü almak daha da güzel. Global bir etkinizin olduğunu düşündürüyor. Burada en önemli amaç başka kadın hekimlere bu cam duvarın aşılabileceğinin gösterilmesi. Türkiye’ye, çok sevdiğim Hacettepe’ye böyle bir ödül getirmek beni çok mutlu etti. Diğer kadın akademisyenlere örnek gösterilmek çok güzel bir şey. Ödül töreni Singapur’da yapıldı. Hiçbir şekilde seyahat edemediğimiz için her şey sanal oldu.”