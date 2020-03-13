Türk donanması Doğu Akdeniz’de devriyede

14 yıldır yürütülen harekâtta Türk donanmasına ait gemiler, Pakistan’a ait PNS Alamgir fırkateyni ile keşif ve gözetleme yaparken, milli korvet TCG Heybeliada ise ABD uçak gemisi USS D. D. Eisenhower ve İtalyan İTS Alpino fırkateyniyle deniz eğitimi yaptı. Süveyş Kanalı nedeniyle dünyanın en işlek deniz yollarından birini barındıran Doğu Akdeniz, son dönemde uluslararası güçlerin enerji arayışlarıyla daha çok gündeme geliyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sürdürdüğü Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile bölgede sürekli devriye geziyor.

14 yıldır süren harekâta, Aksaz, Mersin ve Gazimagosa deniz üslerinden kalkan fırkateyn, korvet, hücumbot, karakol gemileri, deniz karakol uçakları ve denizaltılar katılırken son yıllarda İnsansız Hava Araçları (İHA) devriyeler de eklendi. Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı korumak için petrol ve doğal gaz arayan Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizi koruyan savaş gemilerimiz çeşitli tatbikatlar da yapıyor.

Doğu Akdeniz’de bulunan Amerikan Deniz Kuvvetleri uçak gemisi USS D. D. Eisenhower ve beraberindeki savaş gemisiyle buluşan milli korvetimiz TCG Heybeliada önemli bir tatbikat yaptı. Tatbikata İtalyan Deniz Kuvvetleri fırkateyni ITS Alpino da katılırken üç ülke açık denizde ortak hareket etme yeteneklerini geliştirdi.

Geçiş eğitimi yaptılar

Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne ait PNS Alamgir fırkateyni ile Türk donanması fırkateynleri birlikte geçiş eğitimi yaptı. Milli görevlerin yanı sıra, NATO’nun Akdeniz’deki deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini de destekleyen Akdeniz Kalkanı Harekâtı ve NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı’na destek sağlayan Türk donanması, bölgenin büyük bölümünü kontrol altında tutuyor.