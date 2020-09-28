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28.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Türk Kızılay’dan ücretsiz maske

Türk Kızılay tarafından üretilen ve ultraviyole ışınlarla hijyenik hale getirilen maskeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sağlık görevlilerine ücretsiz veriliyor.

Türk Kızılay’dan ücretsiz maske

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, kurumun Ankara Etimesgut Yerleşkesi’ndeki üretim atölyesinde üç katlı ve telli imal edilen cerrahi maskelerde filtre olarak tıbbi maske, ses yalıtım ve endüstriyel temizlik alanlarında kullanılan meltblown tipi dokunmamış kumaşın, dış yüzeylerde ise su ve nemden etkilenmeyen spunbond tipi dokunmamış kumaşın kullanıldığı ifade edildi.

Tip-1’e uygun

Kalite standartlarına uygunluğu belgelenen malzemelerden hazırlanan maskelerin, üretim hattına entegre ultraviyole cihazıyla da hijyenik hale getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Lateks dahil alerjik malzemeleri içermeyen, bakteriyel filtrasyon verimliliği, nefes alabilirlik (Delta P) ile mikrobiyal temizlikleri test edilen ve sterilizasyon işlemi tamamlanan maskeler, kutulanarak ihtiyaç duyulan noktaya ulaştırılmak üzere sevke hazır hale getiriliyor. Pandeminin başından bu yana uluslararası standartlara uygun olarak ISO 13485 kalite sertifikalı tesislerinde üretim yapan Kızılay, CE belgeli ve EN14683 AC standardında Tip-1 tanımına uygun ürettiği cerrahi maskelerle, ihtiyaç sahiplerine ve sağlık çalışanlarına desteğine devam ediyor.”

 

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