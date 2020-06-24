Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini Birinci Sınıflandırma Sonuçları açıklandı!

Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Astsubay Alımı seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmıştır. Başarı sıralaması her bir adayın kayıt hakkı kazandığı anlamına gelmemekte olup, kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, ..... Sınıfında Başarı Sıranız-6 Kayıt Hakkı Kazandınız. şeklinde ifade yazılmış ve ilk grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 29 Haziran-05 Temmuz 2020 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında, 6'ncı maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet K.lığının başarı sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla Kuvvet K.lığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği Kuvvet K.lığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 05 Temmuz 2020 (dahil) tarihi 16.30'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.

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