Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor: Dubai'den getirildiler

Uçuşların iptalinin ardından yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bugün de Dubai'de bulunan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY'nin tahliye uçağı 15.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Apronda özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular apronda bulunan otobüslere bindirilmeden önce sağlık kontrolü yapıldı. Dubai'den gelen Türk yolcular otobüslerle Bolu'da belirlenen yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalacaklar