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14.07.2020 - 15:03 | | DHA

Türkçe bilmeyen Sibel 4 gündür kayıp!

Ailesiyle birlikte geçen yıl Belçika'dan Antalya'ya gelip yerleşen ve Türkçe bilmeyen Sibel Şafak'tan (21) 4 gündür haber alınamıyor.

Türkçe bilmeyen Sibel 4 gündür kayıp!

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yaşayan Sibel Şafak, geçen Cumartesi günü 'işe gitme bahanesiyle' çıktığı eve geri dönmedi. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken, anne Filiz Poyraz, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Anne Poyraz, geçen yıl Belçika'dan Antalya'ya gelip, yerleştiklerini anlatarak, “Kızım yaklaşık üç haftadır Karaalioğlu Parkı'ndaki bir kafede 16.00- 24.00 saatleri arasında çalıştığını söylüyordu. Cumartesi sabahı işe gittim. Öğleden sonra kızımın da işe gittiğini sanıyordum. Akşam gelmeyince endişelendim. Ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundum" dedi.

Karaalioğlu Parkı'ndaki tüm kafelere gittiklerini, ancak kızının orada çalışmadığını öğrendiğini kaydeden Filiz Poyraz, “Türkçe konuşamayan kızım meğerse hiçbir yerde çalışmıyormuş. Sonra kayboldu. Kızımın telefonu kapadı. Kızım ya kendisi kapattı ya da birilerinin yanında ise onlar kapattırdı. Çok saf ve iyi niyetlidir. Benimle de hiçbir problemi yoktu. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Polis, kayıp Sibel Şafak'ı her yerde arıyor.

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