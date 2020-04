Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaça yükseldi? 30 Nisan yeni corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı mı?

Corona virüs vaka ve can kaybı sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanıyor. Twitter üzerinden veya düzenlenen basın toplantıları aracılığı ile açıklamalarda bulunan Bakan Koca 29 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi. İşte Türkiye'deki son vaka ve can kaybı sayıları...

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi.