Türkiye üşüyen eller için devrede

Suriye rejiminin İdlib’e yönelik başlattığı saldırıların hedefi olan sivil halkın dramı devam ediyor. Sivil katliamından kaçanlar İdlib’in kuzeyinde yerleştikleri kamplarda soğuk havayla mücadele ediyor. Eksinin altında seyreden soğuklar nedeniyle iki çocuk çadırlarda donarak yaşamını yitirdi. Zor durumdaki sivillere ise yardım eli Türkiye’den uzanıyor. Hava saldırılarından kaçan siviller daha güvenli saydıkları bölgelerde kurdukları çadırlarda hayatlarına devam ediyor. Çadırlarda yaşayan sivillerin bombalardan sonra en büyük sorunu ise eksinin altında seyreden hava sıcaklığı oluyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Suriyeli bir baba bu durumu “Bombalarından kurtardığım çocuklarımın soğuktan ölmesini istemiyorum” diyerek özetliyordu.

Barınma sorunu öncelikli

Türkiye Diyanet Vakfı, rejimin acımasız saldırılarından kaçarak bu kamplara yerleşen ailelere soba yardımı yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, “Suriye savaşının ilk gününden bu yana sahadayız. Bölgedeki sivillere yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklıklarının eksilerde seyretmesi ısınma ve barınma sorununu öncelikli kılıyor. Şu ana kadar son göçlerle gelen ihtiyaç sahibi bin 500 aileye soba yardımı ulaştırdı” açıklamasında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın dağıttığı sobalardan alan bir Suriyeli baba, çadırına gelip sobayı kurmaya başladı. Babanın tek isteği ise çadırda yan yana uyuyan üç çocuğunu ısıtarak sevindirebilmek...

M60T siperde





Bölgeye sevkiyatlar da hız kesmeden sürüyor. Gece boyunca Türkiye’den İdlib’e giriş yapan Türk askeri konvoyları İdlib’e hareket etti. Sarmada ile Al Dana arasında konuşlanan modernize edilen M60T tankları, zırhlı araçlar, Çok Namlulu Roket Atar (ÇRNA) ve çok sayıda komando arazide olası bir rejim saldırısına karşı hazır bekliyor.