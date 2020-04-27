Türkiye Yunan denizcileri kurtardı! Büyükelçi o anları anlattı

Son dakika haberi I Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci Türkiye'nin Cibuti büyükelçiliğinden yardım istedi ve oranın yardımıyla THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi. 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve büyükelçiliğine teşekkür etti. Tahliye edilen denizciler uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara büyükelçilğine ait özel bir araçla Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na götürüldü.

Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya'nın CNN Türk'te yaptığı açıklamalar şöyle;

24 Nisan akşamı Cibuti'deki AB Büyükelçiliği'nden telefon etti ve Cibuti açıklarında denizdeki bir gemide 3 Yunanlı denizci var. Bunlar 7 aydır o gemide rehin konumunda bekliyorlar. Çünkü gemi hukuken bir anlaşmazlığa düşmüş Cibuti hükümetiyle... Dolayısıyla onlar da 7 ay bir anlamda rehin kalmışlar. Şimdi kıyıya çıkmalarına izin verildi. Ama 25 Nisan'daki tahliye uçağına Türk hükümeti bunların binmesine izin verirse büyükelçilikten verilen özel araçla İpsala'ya gönderilirse büyük memnuniyet duyacak Yunanistan tarafı. Bunu öğrenir öğrenmez Dışişleri Bakanlğımıza bilgi verdik. Bu konuyu Ankara Dışişleri Bakan Yardımcımızla koordine ettik. Ben Cibuti'deki Yunan konsolosluğuyla konuştum. Atina'daki büyükelçimiz Burak Bey ile konuştum. Böyle bir süreç döndü bütün gece. Ertesi gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun delaletiyle bu onay ve izin çıktı. 25 Nisan akşamı kalkan uçağa da bu 3 Yunan denizi bindi ve çok mutlu oldular, sevindiler. Türk hükümetine ve Türk Dışişleri Bakanlığı'na çok teşekkür ettiler. Aynı uçaktan Türkiye'den Cibuti'deki sel felaketi için yardım geldi. Sayın Çavuşoğlu'nun delaletiyle kısa sürede AFAD ve Kızılay tarafından derlendi. Bine yakın hijyen ve gıda kolisi geldi. Cibuti hükümeti de çok teşekkür etti. Bu zor zamanlarda kardeş ve dost ülkeye.