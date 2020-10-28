Türkiye'de bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Koronada artış var mı?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu her akşam vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Tablodaki artış tedirgin etmeye devam ederken bugünkü koronavirüs sın durumu araştırılıyor.

28 EKİM KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYIISI AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış değil. 28 Ekim korona tablosunun 19.15 gibi açıklanması bekleniyor.

27 EKİM KORONA TABLOSU NASILDI?

KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs 27 Ekim son tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre bugünkü hasta sayısı 2 bin 209 olurken vefat sayısı 76 oldu.