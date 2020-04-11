11 Nisan corona virüs yeni vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de corona virüs can kaybı sayısı kaça yükseldi? Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Corona virüs vaka sayısı her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısı veya sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana tam bir aylık süre geçti. Corona virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından birçok şirket evden çalışma programına adım atarken yetkililerde bazı konularda tedbirler almaya başladı. Alınan tedbirler geride kalan süre zarfında Türkiye'de toplam corona virüs vaka sayısı 47.029'a yükseldi.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de corona virüs vaka sayısı 47 bin olarak biliniyordu. Bugün açıklanacak olan son rakamların ardından bu sayının 52.167'ye yükseldi. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.101'e yükseldi Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayısı 1.626, Toplam entübe hasta sayısı 1.021 olarak biliniyor. Bugüne kadar corona virüsten iyileşen hasta sayısı 2.965 olarak açıkalndı







