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11.04.2020 - 20:00 |

11 Nisan corona virüs yeni vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de corona virüs can kaybı sayısı kaça yükseldi? Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Türkiye'de yeni 11 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruda son 24 saat içerisinde yapılan test, vaka ve can kaybı sayıları duyuruldu. Peki Türkiye'de 11 Nisan tarihinde kaç yeni vaka var, can kaybı sayısı kaça yükseldi. İşte Corona virüsünde son durum! Bakan Koca açıkladı...

11 Nisan corona virüs yeni vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de corona virüs can kaybı sayısı kaça yükseldi? Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Corona virüs vaka sayısı her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısı veya sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana tam bir aylık süre geçti. Corona virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından birçok şirket evden çalışma programına adım atarken yetkililerde bazı konularda tedbirler almaya başladı. Alınan tedbirler geride kalan süre zarfında Türkiye'de toplam corona virüs vaka sayısı 47.029'a yükseldi.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de corona virüs vaka sayısı 47 bin olarak biliniyordu. Bugün açıklanacak olan son rakamların ardından bu sayının 52.167'ye yükseldi. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.101'e yükseldi Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayısı 1.626, Toplam entübe hasta sayısı 1.021 olarak biliniyor. Bugüne kadar corona virüsten iyileşen hasta sayısı 2.965 olarak açıkalndı


11 Nisan corona virüs yeni vaka sayısı açıklandı Türkiyede corona virüs can kaybı sayısı kaça yükseldi Bakan Kocadan son dakika açıklaması


11 Nisan corona virüs yeni vaka sayısı açıklandı Türkiyede corona virüs can kaybı sayısı kaça yükseldi Bakan Kocadan son dakika açıklaması

 

Corona virüsten ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildikİtalya'dan getirildikten sonra yerleştirildikleri yurttan, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenciden Nagihan Şahin (25), "İtalya’da durumlar kötüyü gitmeye başlayınca endişelenmeye başladık. İtalya’da büyük korkular yaşadık. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye’ye getirildik" dedi.
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