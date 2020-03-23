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23.03.2020 - 09:46 |

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi öldü?

Dünyada arttığı gibi Türkiye'de de ölüm ve vaka sayısı artıyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu vatandaşlarla paylaşırken vaka sayısı da bini geçti. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün gün corona virüsü hakkındaki son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. Corona virüsü tehlikesi nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar günlük olarak vaka ve ölüm sayısını araştırırken sıklıkla Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsünden kaç kişi öldü? sorusunu yöneltiyor.

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle bugün 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Rezillik! Bütün uyarılara rağmen yine çıktılar...İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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