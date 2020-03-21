Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaça yükseldi, açıklama yapıldı mı? Sağlık Bakanı Koca bugün yeni açıklama yapacak mı?

Türkiye'de corona virüsü ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Alınan tedbirler peş peşe açıklanmaya devam ederken Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm bakanlar evde kalınması zorunlu olmayan haller durumunda dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuluyor. Vaka sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde vaka sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden yayımlanan mesajda yeni vaka sayısının 670'e yükseldiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Türkiye'de yeni vaka sayısı kaç oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam açıklama yapılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanı tarafından yapılan o açıklama...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.