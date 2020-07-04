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TÃ¼rkiye'de ilk Kovid-19 vakasÄ±nÄ±n 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardÄ±ndan dÄ±ÅŸ hat uÃ§uÅŸlarÄ± durdurulmuÅŸ, salgÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 11 Haziran'da uÃ§uÅŸlar yeniden baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â DÄ±ÅŸ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortak Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nda Kovid-19 test merkezlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi.

Â O havalimanlarÄ±ndan biri olan ve her yÄ±l milyonlarca turistin Ege BÃ¶lgesi'nde bulunan turizm merkezlerine gitmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±'nÄ±n dÄ±ÅŸ hatlar terminalinde Ä°zmir SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince test noktalarÄ± oluÅŸturuldu.

Â SaÄŸlÄ±k personeli, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ve turistlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda gideceÄŸi Ã¼lke tarafÄ±ndan istenen PCR testlerini ve TÃ¼rkiye'ye tatil iÃ§in gelen misafirlerin havalimanÄ±na kurulan termal kameralarca vÃ¼cut Ä±sÄ±larÄ± yÃ¼ksek olduÄŸunun tespit edilmesi durumunda numuneler almaya baÅŸladÄ±.

Â SONUÃ‡LAR ORTALAMA 3 SAATTE Ã‡IKIYOR

Ã–zel kÄ±yafetli 20 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n 7 gÃ¼n 24 saat esasÄ±na gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± laboratuvarda, Ã¶zel kabine alÄ±nan yolcudan aÄŸÄ±z ve burnundan Ã§ubukla sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ Ã¶rneÄŸi alÄ±nÄ±yor.

Ã–zel kaplar iÃ§erisine konulan numuneler laboratuvarda inceleniyor ve yaklaÅŸÄ±k 3 saatte sonuÃ§ veriliyor.

Testlerin sonuÃ§larÄ± uzman doktorlar tarafÄ±ndan inceleniyor ve burada SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sistemine yÃ¼kleniyor.

SonuÃ§lar yolculara da TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce teslim ediliyor. TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lan yolcular, gittikleri Ã¼lkelerde istenmesi halinde bu sonuÃ§larÄ± yetkililere teslim ediyor.

Â "KOVÄ°D'LÄ° KABUL EDÄ°LMEZSE TEDAVÄ°SÄ° TÃœRKÄ°YE'DE YAPILIYOR"

Adnan Menderes HavalimanÄ±'na kurulan Kovid-19 laboratuvarÄ±na iliÅŸkin Ä°zmir Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin tatil aÃ§Ä±sÄ±ndan ne kadar gÃ¼venli bir Ã¼lke olduÄŸunu gÃ¶stermek iÃ§in havalimanlarÄ±na bu laboratuvarlarÄ±n kurulduÄŸu ve 1 Temmuz'dan itibaren buradan hizmet almaya baÅŸlayanlardan olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±klarÄ± belirtildi.

Â GÃ¼nlÃ¼k 500 test yapÄ±labilen laboratuvarÄ±n kapasitesinin isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak arttÄ±rÄ±labileceÄŸini belirten Ä°zmir Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "YapÄ±lan testlerde pozitif olduÄŸunu belirlediÄŸimiz misafirlerimizi, hemen en yakÄ±n saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunda tedavi olmasÄ± gerektiÄŸini anlatÄ±yoruz ve gerekli saÄŸlÄ±k hizmetini veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz havalimanÄ±na gelerek onlarÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken temas ettiÄŸi kiÅŸilerden de numuneler alÄ±yor. Testin 110 lira bir Ã¼creti var."

Â Yetkililer, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karken bu testi yaptÄ±racak olanlara, uÃ§uÅŸtan 5 saat Ã¶nce havalimanÄ±nda olmalarÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

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