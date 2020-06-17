‘Türkiye’de risk yüzde 80’e yakın’

Çölleşmeyle mücadele çağrısında bulunan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç şunları söyledi:

Türkiye arazisinin yüzde 53’ü orta, yüzde 26’sı yüksek risk kapsamında. Ülkemizin neredeyse yüzde 80’i kaygıya değer düzeyde çölleşme riski altında.

Çölleşmeyle mücadele için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeli ve gıda israfını önlemeliyiz.

Çölleşme ve kuraklıkla mücadele çalışmalarında; sürdürülebilir tarım arazisi kullanımının sağlanması, bozulmuş arazilerin restorasyonu, bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi, doğaya olan yükümüzün azaltılması ve gıda israfının engellenmesi konularında herkes üzerine düşeni yapmalı.

Verimli tarım arazilerimizin çölleşmesi riskine karşı tedbir almak hem bugün için hem de gelecek kuşakların haklarını koruyabilmek için hepimizin sorumluğudur.

Dünyada 821 milyon insan açlık çekerken, gıdanın 1/3’ü yani 13.3 milyar tonu israf oluyor.

İsraf edilen gıdanın ayak izi 1.4 milyar hektara yani dünya tarım alanlarının 1/3’üne denk geliyor.

Gıda güvenliği açısından büyük önemi olan kurak alanlar toprak bozulumu nedeniyle verimliliğini kaybediyor.

Açlığın önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için tüketim alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz lazım.